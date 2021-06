Vi har modtaget:

Lodstårnets fremtid

Det var at gøre regning uden vært, da borgmesteren satte forslaget om overdragelse af Lodstårnet til Museum Amager på dagsordenen til økonomiudvalget.

Et første punkt inden sagens fremlægning burde have været en aftale med museet om, hvorvidt de overhovedet ønskede eller kunne overtage Lodstårnet. Det var beklagelsvis ikke gjort.

Derfor blev punktet trukket fra dagsordenen.

Fremover

Nu er ejerskab og brugsret jo to ting, som ikke nødvendigvis behøver at hænge tæt sammen.

Når tårnets renovering om et par måneder er færdiggjort, kunne vi måske fejre det med en aftale med museet om, at de mere frit kan bruge Lodstårnet som en integreret del

af et museumsbesøg – for gæster som ikke lider af højdeskræk? Lidt grænsesøgende oplevelser plejer ikke at holde alle tilbage, og med renoveveringen vil tårnet kunne give museumsgæsterne et fantastisk vue over vor skønne by og over havn og sund. Og på en mere sikker måde, når det frønnede træværk er udskiftet.

Tårnet skal fortsat være i kommunal eje, men hvor museets gæster kan vælge at begynde eller at slutte besøget med et tårnbesøg. Naturligvis under ordnede forhold, da det bestemt ikke er en legeplads.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer, DF

Formand for Dragør By-, Erhvervs- og Planudvalget