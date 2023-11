LørdagsLyd for børn

Børnekoncert i Dragør Kirke

NANAZA Percussion Duo optræder i Dragør Kirke på lørdag, den 18. november, kl. 10.

Dragør Kirke har under navnet LørdagsLyd fundet på et tilbud til børn og deres familier. Tilbuddet udgør en koncertrække, hvorunder det i kirkens smukke rum gælder om at have det herligt, alt imens der danses, hujes og synges.

De to slagtøjsspillere Ronni Kot Wenzell og Henrik Cornelius, der udgør duoen NANAZA Percussion Duo, lover, det bliver en koncert i højt humør, når de på søndag i kirken spiller musik fra nær og fjern.

Ved hjælp af slag på verdens første instrument, over ur-marimbaer til moderne slagtøj vil parret frembringe melodier fra børnenes eget univers og dertil også klassiske perler.

I løbet af de 45 minutter, koncerten varer, vil deltagerne blive taget med på en ekvilibristisk tour de force, mens de samtidig selv får lov at spille med.

Koncerten henvender sig til børn i 3–9-års-alderen, deres forældre samt andre barnlige sjæle.

Gratis adgang. Se også annoncen på side 8.