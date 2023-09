Casper Mikkelsens Dejlige Jazzband fortæller musikhistorie igennem koncerten »En FanJAZZtisk Trommerejse«.

LørdagsLyd for børn

Nyt koncertkoncept i Dragør Kirke

Casper Mikkelsens Dejlige Jazzband optræder på lørdag, den 30. september, kl. 10 i Dragør Kirke med deres koncert »En FanJAZZtisk Trommerejse« for alle børn.

Drag-ør Kirke har under navnet LørdagsLyd fundet på et helt nyt tilbud til børn og resten familien. Tilbuddet er en koncertrække, hvor man i Dragør Kirkes smukke rum skal danse, huje og synge og i det hele taget have det herligt. Hver koncert vil maks. vare 45 minutter – og koncerten på lørdag er den første i rækken.

En FanJAZZtisk Trommerejse er en musikalsk mættet koncertforestilling, der fortæller trommernes og jazzmusikkens historie fra Afrikas savanne til New Yorks asfaltjungle i et overflødighedshorn af musik lige fra junglebogen og bedrøvet blues til hæsblæsende swingmusik.

Casper Mikkelsen Dejlige Jazzband leverer det hele med et glimt i øjet, imponerende håndværk og medrivende entusiasme.

Koncerten er for alle børn – uanset alder – og andre barnlige sjæle.

Gratis adgang. Se også annoncen på side 2.