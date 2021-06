Vi har modtaget:

Lukning af museerne

Kære Dragør borgere

Vi valgte at lukke Danmarks Lodsmuseum, Dragør Museum, Amagermuseet, Mølsteds Atelier, Historisk Arkiv Dragør samt det nye besøgscenter i Havnepakhuset, da Dragør Kommune var tæt på en nedlukning.

Aflysningen den 3. juni med en dags varsel af den stort planlagte åbning af jubilæumsudstillingen på Amagermuseet i forbindelse med 500-året for den hollandske indvandring og præsentationen af den nye rigt illustrerede jubilæumsbog mente vi var en nødvendig understøttelse af den strategi, som Dragørs kommunalbestyrelse med forskellige tiltag havde lagt ved nedlukningen af diverse aktiviteter samt andre tiltag – herunder lukning af bibliotekerne – for at reducere spredningen af covid-19 i Dragør.

Vi beklager naturligvis over for vore gæster, selvom det ikke var et myndighedskrav, at de i denne periode ikke har kunnet besøge vore museer. Vi har løbende i perioden fulgt udviklingen og ønskede naturligvis at genstarte vore museer, lige så snart, det var forsvarligt og praktisk muligt.

Museum Amager åbner igen for alle sine udstillinger og aktiviteter i Dragør og St. Magleby mandag den 21. juni, så man nu også får den enestående mulighed at komme ind og se jubilæumsudstillingen og købe den flotte bog, som mange har bidraget til i anledning af 500-års-jubilæet – også indeholdende ny viden om den hollandske indvandring.

Tak fordi alle har bidraget til, at vi har fået smitten under kontrol, så vore lokalsamfund og virksomheder, som det ser ud nu, ikke igen skal gennem en ny nedlukning.

Med venlig hilsen

Carsten Dinesen Maass

Bestyrelsesformand for Museum Amager