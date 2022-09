Lyset slukket på broen

Mørket over Øresund bliver nok mere intens i år. Konsortiet bag Øresundsbron oplyser nemlig i en pressemeddelse, at de på grund af energikrisen slukker lyset på broens pyloner. I en tidsubestemt periode vil broen kun ved særlige lejligheder (jul, nytår og flagdage etc.) være lyst op fra kl. 18–22, oplyses det.

»Vi sparer på energien, men giver stadig et lille bidrag til at sprede lys og julestemning i en mørk tid. Pylonbelysningen vil derfor kun være tændt i fire timer ved ganske få lejligheder, for eksempel på adventssøndage, juledage og officielle flagdage, oplyser Bengt Hergart, der er anlægsdirektør hos Øresundsbron.

Konsortiets ekstraordinære belysningspolitik træder i kraft øjeblikkeligt – dog fortsættes pylonbelysningen for Ukraine om søndagen, indtil det første adventslys tændes søndag den 27. november. Men også adventsbelysningen vil være ændret, for i stedet for på toppen af pylonerne at montere LED-spots, som skal forestille lysflammer, vil pylonerne i år lyse rødt.

Det oplyses i øvrigt, at man med disse nye tiltag sammen med begrænsning af vejbelysning på motorvejen (den slukkes, når trafikken er mindre intensiv om natten – nærmere bestemt fra kl. 01–05 på broen og Peberholm) vil have energibesparelser på op mod 9 MW/t om måneden i vinterhalvåret. Tunnelbelysningen og den sikkerhedskritiske belysning for sø- og luftfart vil fortsat altid være tændt.