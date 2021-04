Vi har modtaget:

Masseturisme

Parkeringskontrol kan være løsningen, hvis vi vil sikre Dragør mod masseturisme

Åbningen af Amarminoen og det seneste års coronarestriktioner har fået danskernes – og især københavnernes øjne op for Dragørs herlighedsværdier.

I en tid, hvor vi ikke har måttet mødes inde, og hvor muligheden for ferierejser til udlandet har været lukket ned, har hovedstadens nærhed til Dragørs skønne natur og vores dejlige, gamle by og havn givet et meget stort antal besøgende.

Ulemperne har blandt andet været problemer med ulovlig parkering for eksempel ved Kongelunden til fare for de bløde trafikanter eller overbelastningen på parkeringspladserne omkring den gamle by, så beboere ikke har kunnet finde plads i rimelig nærhed.

Dragørs borgere med et ærinde i en af Kongevejens butikker har ofte måttet opgive at få en plads på korttidsparkeringerne og er derfor kørt andre steder hen for at handle.

Med den nye udligningsreform, der blev vedtaget i juni 2020, er det blevet muligt for en kommune som Dragør at etablere en parkeringsordning, der giver overskud. Dog er det ikke tilladt at gennemføre betalingsparkering med det formål at tjene penge, men til gengæld må man gerne gennemføre betalingsparkering og parkeringsrestriktioner som adfærdsregulering. Og adfærdsreguleringen i forbindelse med parkering er netop det, vi har brug for, hvis vi skal kunne sætte grænser for turiststrømmen.

Kommunalbestyrelsen nedsatte ved sidste konstituering et §17 stk. 4-udvalg om infrastruktur med deltagelse af en politiker fra hvert parti.

Her er vi dykket ned i alle de forskellige aspekter, udfordringer og andre kommuners erfaringer, som vi har kunnet finde. Ligesom vi har drøftet forholdene med forskellige repræsentanter for Dragørs borgere og erhvervsliv.

Det forrige §17 stk. 4-udvalg nåede frem til, at vi omkring Dragør gamle by sådan set har parkeringspladser nok til både beboere og besøgende, hvis vi vel at mærke får sikret, at de besøgende parkerer på havnen og på grusparkeringen ved lystbådehavnen. En del af de nye skilte er blevet opsat, og der er ved at blive opsat videoovervågning på pladserne, og således er de første skridt for at løse parkeringssituationen blevet taget.

Ud over økonomien har de vigtigste drøftelser i udvalget drejet sig om, hvordan vi vil kunne give beboerlicenser og licenser til erhvervsdrivende og øvrige borgere i kommunen, så en eventuelt kommende parkeringsordning vil kunne opleves som et gode.

Når coronanedlukningen på et tidspunkt er overstået, vil belastningen på Amarminoen forhåbentlig blive langt mindre og til at overkomme. Men til gengæld vil besøgende og turister fortsat komme til Dragørs gamle by og havn.

Vores turister er med til at skabe en god indtjening for erhvervslivet og give os en attraktiv og levende by – dog under forudsætning af, at der ikke kommer flere besøgende, end hvad godt er. Her vil betalingsparkering kunne hjælpe os.

Men en ting er de besøgende, der kommer til Dragør i bil. En anden ting er turistbusserne.

København ligger rigtig godt for et enormt antal krydstogtsturister. Gode, stabile forsyningsmuligheder, ingen ballade eller utryghed og en international lufthavn tæt på. Det betyder, at København er det ideelle sted at tage passagerer af og på og at få klargjort skibet og få nye forsyninger om bord.

Økonomisk er det rigtig godt for København, men det smitter desværre mere uhensigtsmæssigt af på Dragør. Det er nemlig rigtig praktisk for krydstogtsskibene at få kørt deres turister omkring Dragør til og fra lufthavnen, så har man mere tid til klargøring, mens man får fremvist lidt dansk idyl.

De mange turistbusser er ikke i Dragørs interesse, og en eventuel UNESCO-godkendelse vil ikke ændre det faktum, at vi allerede har en kæmpe udfordring med masseturisme via turistbusser blandt andet fra krydstogtsskibe. Det vil vi kunne sætte en massiv begrænsning for med parkeringsrestriktioner, der for eksempel ikke tillader gennemkørsel med turistbus og kun tillader parkering af eksempelvis to busser ad gangen på særligt afmærkede pladser – og det kunne være til en (høj) pris, der for eksempel indeholdt entré til Dragør Museum.

Så jeg er ikke bekymret for masseturisme, men den skal styres. Og muligheden for at styre den er efter min opfattelse indførelsen af betalingsparkering og parkeringskontrol.

Med venlig hilsen

Lisbeth Dam Larsen (A)

Formand for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget og formand for §17 stk. 4-udvalget om Infrastruktur