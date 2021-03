Vi har modtaget:

Masseturisme

Masseturisme oplever vi allerede nu. Parkeringsproblemer overalt i og i nærheden af den gamle by. Der er weekend-, Armarmino-, sejler- og hundelufterturisme samt turistbusser. Det er fint, og det er godt. Men så må det også være slut.

Vi bliver i Dragør Nyt belemret med kæmpeafhandlinger om fordele og ulemper, som en UNESCO-udpegning vil medføre.

Der hersker tilsyneladende en tyrkertro på, at kæmpe fonde, i modsætning til kommunen, vil løse alle de væsentlige problemer, herunder tilvejebringelse af mange flere parkeringspladser. Det skulle så være første gang i historien, at for eksempel A.P. Møller skulle punge ud med millioner til eksempelvis underjordiske parkeringsanlæg, der aldrig vil kunne forrente sig. Det komme jo ikke til at ske.

Som beboer kan jeg kun se ulemper. Enkelte forretningsdrivende kan selvfølgelig forvente øget omsætning, men på bekostning af de mange beboere, som kun oplever ulemperne af mange flere besøgende.

Prøv at cykle en tur en sommerweekend gennem Dragørs gader. Besøgende i rækker, hunde i lange snore og turistgrupper i klynger. Når man drister sig til at bruge ringeklokken, får man ofte forundrende blikke, der signalerer, at man må befinde sig på en gågade.

Jeg tager hatten af for det kæmpearbejde, ildsjæle har lagt for dagen for at komme på UNESCOs tentativeliste. Det i sig selv har skabt inter-esse og respekt for byens værdier, og det kan vi alle være stolte af. Vi skal for alt i verden ikke dræbe byens sjæl. Det ved dem, der bor her, hvad er.

Når vi selv besøger de gamle og charmerende sydeuropæiske byer, har vi de bedste og hyggeligste oplevelser på steder, der ikke nødvendigvis er UNESCO-udpeget.

Med venlig hilsen

Carsten Olesen

Dr. Dichs Plads 1 A