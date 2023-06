Musik på værftet

Den forgangne weekend bød på ikke mindre end 18 timers musikunderholdning i det gamle bådeværft på Dragør Havn.

Arrangementet oplevede en stor opbakning fra publikum, der bestod af en god blanding af såvel lokale fra Dragør som gæster udefra.

De mange fremmødte oplevede over de to dage musik i mange stilarter og genrer, og hele weekenden emmede værftet af en skøn stemning, hvor publikum ud over musikken og det (mestendels) gode vejr også kunne nyde både mad og drikkevarer fra forskellige boder.

Den helt særlige begivenhed gav de talrige optrædende, lokale musikere mulighed for hen over weekenden at hygge sig i et sjældent musikalsk fællesskab, samlet i det gamle værft.

Fra arrangørerne lyder en varm tak til den store mængde af frivillige, som undervejs fik hele arrangementet til at glide på bedste vis.