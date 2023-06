Musikalsk liv i det gamle værft

»Vi er en gruppe, som hygger sig. Vi får to øl og fortæller røverhistorier, og så går vi hjem igen. Og på den baggrund er arrangementet her kommet i gang,« forklarer han.

Nu har onsdagsholdet så sørget for, at der kommer liv – og livemusik – i de fine, gamle haller, hvor Dragør Værft tidligere lå.

»Jeg havde gået og fået idéen til det dernede på værftet, og så har jeg taget dem med på råd og i ed – de hjælper mig, og så er der en masse andre frivillige, der træder til også. Det er jo endt som et større projekt,« fortæller Uffe Thiel, der sammen med onsdagsholdet i bestræbelserne på at få det hele på skinner har været igennem et større bureaukrati. Blandt andet er han nu formand i en forening, som kun har det ene formål at lave arrangementet i weekenden. For ellers kunne sponsorerne ikke få en faktura til deres regnskab, ligesom det var lettere for kommunen at give tilladelse.

»For at kunne lave det, blev vi jo nødt til at oprette en forening, lave vedtægter, få CVR-nummer, holde generalforsamling og skaffe et telefonnummer og alt muligt. Bare for at lave det denne ene gang. Altså, om 14 dage – om mandagen – så lukker vi jo skidtet igen,« siger Uffe Thiel med et grin.