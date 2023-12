Når ældre bare er sagen

Dragørs vel nok største forening nyder succesen, men vil gerne se flere af sine medlemmer

Af Rasmus Mark Pedersen

Ældre Sagen i Dragør har lidt over 3.000 medlemmer, og formand Rita Smedegaard Andersen smiler da også, da hun nævner medlemstallet.

»Det er jo rigtig mange i sådan en lille by som Dragør,« forklarer hun og fortsætter: »Ældre Sagen i Danmark er jo på næsten en million medlemmer – men herude er vi faktisk kæmpestore.«

Denne imponerende medlemsskare er ikke kun et tal. Det repræsenterer et netværk af mennesker, der samles om en fælles sag: At forbedre livskvaliteten for ældre.

Mange tilbud

Foreningen tilbyder et mangfoldigt udbud af aktiviteter – fra stolegymnastik over badminton til udlandsrejser.

Listen rummer både klassiske kortspil såsom bridge og canasta, men også varianter af kast med tunge kugler: petanque og bowling.

Ud over de ugentlige aktiviteter skaber Ældre Sagen også udflugter – for eksempel til Danske Banks hovedsæde, Erichsens Palæ, eller til julekoncert med DR’s pigekor. Disse aktiviteter er vigtige, da de ikke kun giver oplevelser, men også er en mulighed for at komme ud af hjemmet, hvilket er afgørende for mange ældres trivsel.

Men det er ikke kun de fysiske og de hyggelige aktiviteter, der er i fokus.

Ældre Sagen har for nylig også skabt en demenscafé for pårørende. Den gør en stor forskel for de deltagende.

»Den pårørende får et sted, hvor man lige kan snakke lidt sammen og lige have lidt frirum,« forklarer formanden.

Tilbuddet giver på den måde pårørende til demensramte en mulighed for at dele erfaringer og finde støtte.

Rita Smedegaard Andersen. Foto: RMP.

Mere udadvendte

Rita Smedegaard Andersen har været formand i tre år, og hun beskriver udviklingen i Ældre Sagen i Dragør: »Jeg synes, vi er blevet bedre til det der med at komme ud. Vi har lavet et digitalt nyhedsbrev, og nu har vi så fået annonce i Dragør Nyt, som er tilbagevendende, og jeg synes måske vi er blevet mere udadvendte,« siger formanden.

Denne øgede kommunikation har været afgørende, især mens pandemien tvang foreningen til at lukke helt ned for sine aktiviteter. Men Ældre Sagen i Dragør forsøgte at tilpasse sig og finde nye måder at nå ud til medlemmerne på – både fysisk og digitalt.

Den digitale transformation har dog ikke været uden udfordringer. Selvom mange ældre er blevet mere teknologisk kyndige, er der stadig et stykke vej at gå – især når det kommer til at udnytte digitale platforme såsom nyhedsbreve og sociale medier.

»Vi har problemer med at få folk til at give os deres e-mailadresser. Vi har ikke så mange på nyhedsbrevet, som vi gerne vil have,« indrømmer Rita Smedegaard Andersen.

Det elektroniske nyhedsbrev har nemlig den åbenlyse fordel, at medlemmerne løbende kan holdes orienteret om, hvad der sker – i stedet for som i dag, hvor den mest benyttede medlemskommunikation er det halvårlige blad.

Efterspurgt handykvinde

Ældre Sagen i Dragør forsøger ikke kun at være en arrangør af aktiviteter, men også at være en aktiv del af mange ældres liv som et fællesskab og støttepunkt. Derfor holder de primært til i Dragørs Aktivitetshus på Wiedergården, hvor mange ældre i forvejen har deres gang.

Foreningen er organiseret sådan, at det er den otte personer store bestyrelse, der arrangerer og koordinerer, hvad der sker – men det er de frivillige, der sørger for, at aktiviteter og begivenheder kommer til at ske.

Det giver omkring 15 faste, ugentlige aktiviteter i Ældre Sagen og omkring lige så mange enkeltstående arrangementer på et halvt år.

Formanden fremhæver også vigtigheden af en stærk struktur i foreningen – herunder en kasserer, der sørger for en professionel økonomistyring, og en næstformand med it-ekspertise. Disse roller er afgørende for at sikre, at organisationen fungerer effektivt, og at medlemmernes bidrag bliver anvendt ansvarligt.

Men de frivillige sørger for at give noget af det hjerterum, som foreningen gerne vil være kendt for. Det gælder eksempelvis den »handykvinde«, som hjælper ældre med små opgaver i hjemmet. Man kan ringe til hende og få hjælp til at hænge et billede eller en gardinstang op eller til et eller andet praktisk. Og det er der altså virkelig mange, der benytter sig af, lyder det fra Rita Smedegaard Andersen.

Tilbuddet er ikke kun praktisk hjælp, men også en mulighed for en lille snak, hvilket kan være uvurderligt for nogle af de ældre, der ikke lige har familie i nærheden: »Jeg tror egentlig også, der er mange, der synes, det er hyggeligt, at hun kommer. Og så kan man også lige kan drikke en kop kaffe sammen,« fortæller formanden.

Hvad med resten?

Rita Smedegaard Andersen understreger også, at det ofte er de samme medlemmer, der deltager i aktiviteterne, men at Ældre Sagen gerne vil nå bredere ud.

I dag er der omkring 200 personer, som bruger foreningen meget. Og når der inviteres til generalforsamling, så kommer der omkring 80. Men hvad med resten?

»Der er nogle, vi ikke helt får nået. Det er jo noget af det, vi gerne vil arbejde lidt mere med. Hvordan når vi dem, der ikke kommer ned og deltager i aktiviteterne?« spørger hun.

Dermed peger hun også på det, som foreningen gerne vil arbejde med i de kommende år: At nå ud til de ældre, der måske er medlem, men som ikke benytter sig af foreningen.

Samtidig erkender hun, at der er mange forskellige grunde til at melde sig ind. Der er dem, der er med for aktiviteterne, dem, der er med for rabatterne, og så er der dem, der er med, fordi de vil bakke op politisk.

»... Og så er der dem, som absolut ikke vil være medlemmer,« siger Rita Smedegaard og griner: »Enten fordi de absolut ikke vil ses som ældre, eller fordi de ikke kan lide Bjarne Hastrup (formanden for Ældre Sagen, red.) eller noget helt tredje. Men det kan vi jo ikke gøre så meget ved. Til gengæld kan vi gøre noget for dem, der rent faktisk er medlem.«

Og i den ånd bestræber foreningen sig på at tilbyde en bredere vifte af aktiviteter, der appellerer til forskellige interesser og behov, samt at finde nye måder at nå ud til dem, der måske føler sig isoleret og udelukket.

»Disse mennesker er jo også en vigtig målgruppe. De sidder måske selv hjemme og trænger til, at der kommer nogen forbi, eller arrangerer noget der, hvor de kan indgå,« siger formanden.

Rita Smedegaard peger også på, at foreningen også kunne være lidt mere aktive på Omsorgscenteret Enggården, hvis der nu var lidt flere ressourcer og frivillige til at tage fat.

Men hun klager ikke. Ældre Sagen i Dragør har trods alt en mere stabil tilgang af nye frivillige, end der er i mange andre af byens foreninger.