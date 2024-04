Ny drabssag

Af Rasmus Mark Pedersen



En 67-årig mand er blevet dræbt af knivstik på kanten af Kongelunden.

Han blev fundet søndag aften i en brændende skurvogn, og politiet kunne efterfølgende konstatere, at det ikke var branden, der havde slået ham ihjel.

Derfor efterforskes sagen nu som drab.

Kl. 22.20 søndag modtog politiet anmeldelsen om en brændende skurvogn, og da den var ved at blive slukket, blev manden fundet.

Vognens beboer

I en pressemeddelelse tirsdag formiddag, fortæller Københavns Politi, at den afdøde er blevet identificeret som skurvognens 67-årige beboer.

Ret tidligt var politiet klar over, at det nok ikke var en almindelig skurvognsbrand:

»Der var fra begyndelsen tegn på, at vi kunne stå med en drabssag, og vi har iværksat en række efterforskningsskridt og tekniske undersøgelser på stedet. Den efterforskning fortsætter naturligvis,« siger vicepolitiinspektør Brian Belling i pressemeddelelsen.

Skurvognen lå på Frieslandsvej, der ligger lige nord for Kongelunden. Den pågældende adresse har postnummeret 2791 Dragør, men matriklen hører til Tårnby Kommune.

Det er i øvrigt på samme vej, hvor Bandidos flyttede ind for to år siden, men om det har noget med sagen at gøre, vides ikke på nuværende tidspunkt.

Området er i øvrigt karakteriseret ved at have spredte landejendomme og enkelte fritidshuse.