Ny indsats for udsatte

Det er ikke længere Tårnby Kommune, der skal hjælpe de borgere, der bor på enten krisecentre eller herberger. Det kan være godt både for borgerne og for økonomien

Af Rasmus Mark Pedersen

Dragør og Tårnby Kommuner har taget et nyt skridt for at forbedre støtten til borgere med særlige behov.

Kommunerne har på Dragørs initiativ besluttet at søge om lov til selv at tage sig af opgaver, som handler om at give midlertidig bolig til folk, der har det svært. Det drejer sig om kvinder, der har været udsat for vold, og personer med store sociale problemer, som for eksempel hjemløse.

Ændringen kommer efter en ny lov om hjemløshed, der kan påvirke kommunernes økonomi.

Dragør Kommune ønsker nu selv at stå for at hjælpe den omtalte gruppe af borgere, således de kan få den støtte, de har brug for, hurtigere. På denne måde kan kommunen sikre sig, at den ikke bliver straffet økonomisk, og samtidig bliver de svageste borgere bedre hjulpet.

Tættere relation

I praksis betyder ændringen, at Dragør Kommune vil arbejde tættere med de mennesker, der bor i midlertidige boliger såsom krisecentre og herberger. Målet er at gøre det lettere for dem at få en mere stabil boligsituation. Kommunen vil kunne følge op på deres situation og hjælpe dem bedre på vej.

Indtil nu har Dragør Kommune, som en del af det forpligtende kommunale samarbejde, betalt Tårnby Kommune for, at der bliver lavet 40 timers arbejde om året på området. Det ventes, at Dragør Kommunes medarbejdere vil bruge mere tid, end det – men til gengæld vil Dragør Kommune stadig få økonomisk hjælp fra staten til indsatsen for borgerne.

De nye regler betyder nemlig, at det er kommunen, der skal punge ud for ophold på herberger og krisecentre, når der er gået tre måneder. Indtil da er der tilskud fra staten.

Derfor kan kommunen nu sørge for at tilbyde borgerne en handleplan samt løbende opfølgning på deres ophold langt hurtigere. Dermed kommer borgeren også hurtigere over i bolig, hvilket er både billigere for kommunen – og i de fleste tilfælde bedre for borgeren.

Beslutningen er allerede godkendt af kommunalbestyrelserne, og nu venter man på svar fra Indenrigsministeriet, før ordningen træder i kraft.