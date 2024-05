Pia og Kasper Schønning overtager driften af Café Sylten. Foto: Thomas Mose.

Nye forpagtere af Sylten

Af Rasmus Mark Pedersen



Café Sylten står over for ændringer i den nære fremtid, idet de nuværende forpagtere har besluttet at overdrage nøglerne til et nyt par, nemlig Pia og Kasper Schønning.

Ændringen er blevet officielt godkendt af Økonomiudvalget i Dragør Kommune – der ejer huset.

De nye forpagtere, der begge har erfaring inden for branchen, planlægger ikke kun at fortsætte den nuværende cafédrift, men også at videreudvikle den.

Afståelsen af lejemålet falder ind under de uændrede vilkår, som er specificeret i den oprindelige kontrakt. Dette inkluderer en fortsættelse af cafédriften som dens primære formål, hvor de nye forpagtere overtager alle rettigheder og ansvar under samme betingelser som deres forgængere.

Dragør Kommunes administration har støttet overdragelsen, da Pia og Kasper Schønning opfylder alle krav om økonomisk stabilitet og branchekendskab.

Det nye værtspar overtager driften af Café Sylten lørdag den 1. juni.