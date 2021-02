Vi har modtaget:

Ønsker Unesco-ansøgningen stoppet

For et par måneder siden behandlede kommunalbestyrelsen sagen om godkendelse af UNESCO-projektet i Dragør.

På daværende tidspunkt foreslog Konservative, at man i kommunalbestyrelsen skulle tage den grundlæggende politiske drøftelse, om vi reelt ville fremme UNESCO fremadrettet, før der blev arbejdet videre.

Det syntes vi dels, at vi skyldte de ildsjæle, der har arbejdet med Unesco-projektet, og dels mener vi ikke, at der skal bruges penge på en ansøgningsproces, hvis vi reelt ikke vil føre den ud i livet.

Det fik vi desværre ikke flertal for, men i stedet for besluttede resten af kommunalbestyrelsen, at forvaltningen skulle komme med et forslag til en inddragelse af borgerne.

Borgerinddragelse

På kommunalbestyrelsens møde den 4. februar 2021 skulle der tages stilling til, om man skal sende Unesco-projektet i borgerhøring samt anvende 100.000 kr. til blandt andet denne proces.

Borgerinddragelse i form af høringer er generelt godt, men en UNESCO-godkendelse af Dragør vil have vidtgående konsekvenser for de kommende generationer. Derfor kan en borgerhøring være til nytte, hvis man reelt er i tvivl om, hvorvidt det, man sender i høring, er en god idé.

Nej til godkendelse

Konservative er afklaret – og ønsker ikke en UNESCO-godkendelse!

På baggrund af de seneste måneders drøftelser om UNESCO og ikke mindst de redegørelser, vi har fået af kommunens forvaltning om konsekvenserne for Dragør, er vi afklaret om den videre proces. Konservative ønsker ikke at fremme ansøgningen om en UNESCO-godkendelse og stiller derfor på kommunalbestyrelsesmødet et forslag om at stoppe den videre proces.

Vi ønsker ikke et fortsat arbejde med UNESCO-projektet på baggrund af, at vi ikke mener, at en godkendelse bibringer Dragør en positiv udvikling:

Der vil ske en markant øgning i antallet af turister, som vi vurderer ikke kan rummes i vores by Vi vil opleve en øget trafikal udfordring, som vi ikke kan håndtere, og vi mener, at det vil stille nogle økonomiske og planlægningsmæssige udfordringer, som vi ikke kan håndtere, og som vil komme til at forringe servicen andre steder i Dragør Samtidig har vi en god og velfungerende bevarende lokalplan for Dragør gamle by, der sikrer, at vi også fremadrettet kan passe på vores kulturarv.

Så samlet set, når vi afvejer fordele og ulemper for borgerne i Dragør, mener vi, at en UNESCO-godkendelse ikke vil give en positiv udvikling for byen som helhed.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup, Katrine Tholstrup og Martin Wood Pedersen

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen