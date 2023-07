Öresundsmarkedet

I den forgangne weekend blev årets første udgave af Öresundsmarkedet afholdt på havnepladsen foran Danmarks Lodsmuseum.

Arrangør af markedet Christian Willesen fortæller, at det var en af de bedste markedsweekender, man har haft i alle årene. Selv ikke den kraftig vind med vindstød tæt på orkanstyrke havde kunnet spolere den gode stemning, men et par pavilloner måtte dog lade livet i løbet af søndagen, oplyser arrangøren, der også er glad for, at regnen på trods af vejrudsigter derom sneg sig uden om Dragør, mens markedet blev afholdt.

Ud over de mange boder var også livemusikken populært og med til at skabe stemning og samle mange mennesker på havnen alle tre dage.

Den første weekend af næste måned, den 4.–6. august, vender Öresundsmarkedet tilbage med nye livemusikoplevelser og spændende boder.