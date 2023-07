Öresundsmarkedet på havnen i weekenden

Fredag, lørdag og søndag er der både boder og livemusik på Dragør Havn

I den kommende weekend, fredag den 14. til søndag den 15. juli, er Öresundsmarkedet tilbage på havnepladsen i Dragør.

Der vil igen i år være stande med ting og sager i mange forskellige afskygninger.

Lokal underholdning

Traditionen tro vil der blive serveret musikalsk underholdning med lokale kunstnere på havnen alle tre dage.

Fredag kl. 17 er det Fars Kazoo Trio, der åbner weekendens musikalske indslag.

Om lørdagen er det Sune og Morten Duo, der spiller – og det gør de også kl. 17.

Hele to indslag vil der blive budt på om søndagen. Først i tidsrummet fra kl. 14 til 17, hvor det er DJ Nick, der står for stemningen, og siden af Fars Kazoo Duo, der vil sørge for på festlig vis at lukke ballet.

Markedsboderne ved Öresundsmarkedet vil holde åbent fredag fra kl. 12–18, lørdag fra kl. 10–18 samt søndag fra kl. 10–17. Boderne med mad og drikke vil alle tre dage holde åbent til sent ud på aftenen.

Öresundsmarkedet vender atter tilbage til havnepladsen i Dragør den første weekend af august måned.