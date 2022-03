Vi har modtaget:

Parkering

Vi har nu boet i Dragør i over 50 år. Men når vi skal parkere i den gamle by, hvor kan vi så det? Der er skilte overalt – parkering en halvtime på Kongevejen og to timer på Vestgrønningen.

Men beboerne i den gamle by holder der permanent, også ved gule striber – og hvis der falder sne, har bilerne sne på i flere dage.

Vi køber meget gerne lokalt, så hvad med at få et parkeringskorps til at overholde parkeringsreglerne? Det kunne give fortjeneste til vor trængte kommune.

Ja, vi køber efterhånden mere ind i Vestamagercentret eller i Fields – der er der parkeringspladser.

Med venlig hilsen

Anni og Steen Olsen