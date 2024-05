Vi har modtaget:

PFAS-forurening

Københavns Lufthavn prioriterer de mest effektive PFAS-tiltag

Tommas Brogaard spørger i Dragør Nyt fra den 10. april (læs indlægget her, red.) til, hvorfor lufthavnen ikke renser for PFAS ved vandudløbet H2, når vi gør det ved H1, og begge udløb leder vand til Hovedgrøften.

Som Tommas Brogaard påpeger, har Københavns Lufthavn i maj 2022 opsat et PFAS-renseanlæg ved udløb H1 til hovedgrøften. Anlægget renser dræn- og overfladevand fra et forurenet område omkring Brandstation Vest, inden vandet ledes til Hovedgrøften. Sammen med både rådgivere og kommuner arbejder vi intenst med at finde løsninger på alle de områder, hvor PFAS-forurening kan udgøre en risiko for miljø og mennesker. Vi har i forlængelse heraf prioriteret indsatsen fra udløb H1, da vores målinger viste et højere niveau af PFAS herfra end H2, hvorfra udledningen er forholdsvis begrænset. Vi er dog opmærksom på H2 og overvåger blandt andet udløbet via målinger hver måned.

Dragør Kommune meddelte i juli 2022, at det som følge af lufthavnens rensning ved H1 igen er muligt at lægge grøde på brinkerne ved Hovedgrøften. Denne udmelding skete på baggrund af en undersøgelse af Hovedgrøften foretaget af det rådgivende ingeniørfirma WSP samme år.

Aktuelt fokuserer vores PFAS-indsatser på en udvidelse af renseanlægget ved Maglebylille og på at få placeret et renseanlæg ved udløb U8 ved Dragør Nordstrand.

Anlægget ved U8 har været længe undervejs, fordi forholdene omkring udløbet er ret komplekse, og vi derfor har været nødsaget til at gentænke den præcise løsning. Med de store vandmængder, der løber igennem, skal vi sikre den rette dimensionering og placering af anlægget for at få en så effektiv rensningsproces som muligt.

Information om lufthavnens PFAS-indsats

Ønsker du som borger information om Københavns Lufthavns PFAS-indsatser, vil vi gerne opfordre dig til at sende de konkrete spørgsmål til vores miljøafdeling på maf@cph.dk – så svarer vi hurtigst muligt.

Det er vigtigt for os at slå fast, at oprensningen efter PFAS er en opgave, vi tager alvorligt og allokerer mange ressourcer til. Det er dog samtidigt et område, hvor der er meget lidt viden og erfaring, fordi vi som en af de første virksomheder i Danmark har sat gang i at inddæmme og nedbringe udledningen. Vi kan heldigvis konstatere, at de tiltag, vi iværksætter, virker. Samtidig må det tilføjes, at hvad der virker ét sted, ikke nødvendigvis er en god løsning et andet sted.

Derfor arbejder vi sammen med Tårnby og Dragør Kommuner om en handlingsplan, der blandt andet skal sikre et fælles overblik over indsatserne. Når handlingsplanen er blevet politisk behandlet, ser vi frem til at orientere mere om arbejdet med at nedbringe følgerne af PFAS-brugen.

Med venlig hilsen

Maria Skotte

Bæredygtighedsdirektør i Københavns Lufthavn