Vi har modtaget:

Stikker lufthavnen naboerne blår i øjnene?

På Københanvs Lufthavns hjemmeside står der følgende om 2022:

»I maj sættes et nyt, stort renseanlæg i drift ved Hovedgrøften i Dragør. Renseanlægget renser dræn- og overfladevandet fra lufthavnens overfladevandssystem, inden det udledes til grøften.«

Anlægget blev placeret ved det udløb, der kaldes UH1 – og alt syntes at være i sin skønneste orden.

Virkeligheden er, at en lille kilometer sydvest for UH1 ligger UH2, hvor lufthavnen også udleder vand til Hovedgrøften – og her bliver vandet ikke renset for PFAS.

Samlet set udleder lufthavnen omkring 420.000 m3 vand årligt til Hovedgrøften fra de to udløb – og knap 40% af vandet udledes urenset fra UH2 ud i Hovedgrøften og videre ud i Søvangsbugten for foden af Søvangsbakkerne.

Hvorfor spiller lufthavnen ikke med åbne kort over for borgerne i Dragør? Hvorfor får vi kun et skønmaleri – og ikke billedet af virkeligheden?

Kære Københavns Lufthavn, lad os nu få svesken på disken, så vi kan få at vide, hvor og hvor meget PFAS I udleder fra de mange udløb til jeres naboer.

Sidst, men ikke mindst; hvornår har I tænkt jer at tage hånd om det?

Med venlig hilsen

Tommas Brogaard

En miljøbekymret borger i Dragør