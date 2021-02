Vi har modtaget:

Rettidig omhu med UNESCO

Inden det kommer til en afstemning om, hvorvidt Dragør skal søge om optagelse i UNESCO eller ej, så er der noget, der bør belyses om den kommende skraldesortering.

Hvad har kommunen af planer for det, og er det noget, som UNESCO skal inddrages i, når husstandene i Dragør hver bliver tildelt et antal containere. I andre kommuner drejer det sig om fire til fem styk – det er absolut ikke noget, der pynter. Hvor skal de placeres i den gamle bydel, og hvad siger UNESCO?

For de øvrige matrikler i Dragør er det heller ikke noget, der vil pynte.

Hvor få containere kan det minimeres til, og hvilke arter skal det sorteres i – plast, hårdt plast, glas, jern og metal, husholdningsaffald og madvarer o.s.v.? Bibeholdes vores nuværende containerplads?

Jeg ved, at skraldebilerne skal ombygges for at håndtere den nye ordning i 2022, så kommunalbestyrelsen må da have noget på tegnebrættet. Hvorfor kommer I ikke ud af busken og fortæller om det?

Man læser også om, at nogen i kommunen gerne vil se flere turister til mere udeservering. Har antallet hjulpet, efter Amarminoen er begyndt? Det siges, at når vejret er godt, kan man næsten ikke se horisonten over Køge Bugt for mennesker.

Med venlig hilsen

Asger Varding

Hvidtjørnen 38