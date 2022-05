Vi har modtaget:

Rydning af Café Espersen

Café Espersen skal ryddes til fordel for en håndfuld p-pladser. Sigtelinjen på havnen vil give en fin udsigt til parkerede biler.

Det er helt op til byrådet, om et flertal vil fastholde, at den rustikke café kan fortsætte inden for de nuværende rammer – med en langtids kontrakt – eller om den skal jævnes med jorden til fordel for 10–12 ekstra parkeringspladser og en diffus sigtelinje, hvis relevans fortaber sig i tågerne.

Hvis man vælger at nedrive færgeselskabet Scandlines gamle billetkontor, som har udviklet sig til et upræntiøst spisested med mange stamkunder, så får Dragør oven i hatten en dyr opgave. I caféens nordvestlige hjørne ligger nemlig Dragør Havns elektricitets central, hvor alle havnens kabler er samlet. Og det er godt nok mange kabler, som er opbygget gennem årtier. At flytte alle dem vil blive en særdeles kostbar opgave, som der ikke er sat penge af til at løse.

Partiernes planer?

Hvad vil partierne i Drag-ør Byråd mon gøre. Sagen haster. Kan et flertal blive enige om at dispensere, så kan de to caféer – Espersen og Havslapning – få en langtidskontrakt, så de fornuftigt kan investere langsigtet i deres forretninger.

Hvis Konservative tror på, at tidligere byråd har forudset fremtiden årtier fremover med lokalplaner, så er det jo sikrest at holde sig til lokalplanen. Så kan fremtidsudviklingen jo læses som i astrologen Nostradamus’ spådomme, hvor alle fremtidige scenarier i århundrederne er beskrevet. Med den indstilling bør man måske uddelegere al havneaktivitet til forvaltningen?

Socialdemokratiet har gennem årene haft en storisk og vedholdende politik mod servering på havnen. Fair nok. Man skal ikke blande fornøjelse med lidt servering sammen med hårdt arbejde på en båd, har mantraet været. Og deres socialisme byder dem, at intet må ændres, især ikke lokalplaner.

Venstre er principielt for liberalisme og erhverv. Men at dispensere fra gamle forordninger, det afstår man fra. Tænk hvad forvaltningen vil sige, hvis man ikke slavisk følger socialdemokraternes gamle lokalplan fra år tilbage?

Det folkelige er ikke liste T’s gebet. Det er det bare ikke. At borgere kan sidde med en kop kaffe eller en fadøl og snakke med andre, alt imens de ser ud over den aktive havn, er ikke dem.

Forslag

I disse dage drøfter partierne det kommende budget. Der skal her forlods afsættes to millioner kroner til Café Espersens nedrivning med samtidig opbygning af en ny elcentral.

De fire partier kunne i stedet for spare disse to millioner kroner og tilbyde Café Havslapning og Café Espersen en langtidskontrakt på udlejningen.

Det ville klæde dem.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer, DF

Formand for Dansk Folkeparti i Dragør