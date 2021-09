Vi har modtaget:

Skal vi sælge Krudthus 2?

Bygningen får lov at forfalde

Vore politikere drømmer om et kulturhus på havnen, underjordisk parkeringskælder, UNESCO-certificering og ny østmole.

Alt imens ligger Krudthus 2 som et forsømt og hengemt klenodie – plaget af grafitti og med huller i taget.

En enestående og fredet bygning fra 1782 – centralt beliggende i t-krydset for enden af Møllevej med 2 km til Søvang, to km til St. Magleby og tre km til Dragør By.

Huset har et stort – lige nu tilgroet – udenomsareal med fine p-muligheder.

En arkitektrapport fra 2013 pegede allerede den gang på flere huller i taget og tre bjælker, der var angrebet af svamp, og havde anbefaling om hurtig indgriben. Men meget symtomatisk skete der intet. Og nu er der endnu flere huller i taget, og svampen har bredt sig.