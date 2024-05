Skoler får 1,3 mio. kr. til busser

Et flertal i kommunalbestyrelsen går imod sit eget udgangspunkt om ikke at tilføre penge til Dragør-modellen, samme dag de vedtog budgetprincipper for skolerne

Af Rasmus Mark Pedersen

Det står egentlig sort på hvidt i grundlaget for den nye budgetstyringsmodel:

»Dragør-modellen er som udgangspunkt et lukket kredsløb, hvilket betyder, at et merforbrug inden for modellens kar som udgangspunkt finansieres af de øvrige kar i modellen, samtidig med at et mindreforbrug i et kar kan bruges i de andre kar i modellen.«

Alligevel valgte kommunalbestyrelsen at se bort fra det udgangspunkt, samme dag som modellen skulle implementeres på skoleområdet.

Årsagen skal findes i en stor ekstraregning på kørsel af elever med særlige behov. Her har kommunens hidtidige operatør valgt at opsige kontrakten i utide.

For at børnene stadig kan komme i skole, mens et nyt udbud bliver sat i gang, så har Movia overtaget driften af kørsel med skolebørn indtil årsskiftet. Og det bliver dyrere.

Sådan virker modellen

Med Dragør-modellen er det meningen, at alle udgifter på skoleområdet – inklusive udgifterne på specialområdet – skal tælles i samme kar. Samtidig må skolerne overføre op til to procent af deres eventuelle budgetoverskud til næste års udgifter.

Tanken bag det er, at skolerne får et økonomisk incitament til at sætte tidligt ind i forhold til elever med særlige behov.

Med modellen vil en støttende lærer i elevens klasse blive set som en investering, fordi man håber på senere at undgå, at eleven skal i en meget dyrere specialklasse.

Uden modellen vil den støttende lærer være en udgift, mens den dyrere specialklasse ikke vil have direkte indflydelse på skolens budget.

På kommunalbestyrelsesmødet valgte et flertal, bestående af Venstre, Socialdemokratiet og Konservative, både at vedtage modellen og at finde 1,3 mio. kr. ekstra til skoleområdet.

Løsning på syv dage

Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen (V), der er formand for Beskæftigelses-, Fritids- og Kulturudvalget, skriver i et indlæg på Facebook på vegne af de tre partier:

»Kommunalbestyrelsen blev den 19. april 2024 orienteret om førnævnte forventede merudgift i 2024. Sidenhen, og frem til fredag den 26. april, har der pågået en dialog med forvaltningen om opklarende spørgsmål og mulige løsningsforslag, hvilket har mundet ud i den førnævnte aftale.«

Han påpeger desuden, at der i de sidste ti år har »været tilført betydelige økonomiske midler til skolerne«.

Moderaterne var også med til at vedtage Dragør-modellen, mens Sydamagerlisten gik fra at stemme for, da den var i udvalgsbehandling til at undlade at stemme, da den kom til endelig afstemning.

Liste T kalder beslutningen om Dragør-modellen for »den mest ødelæggende, der er taget på skoleområdet i mindst 6 år«.