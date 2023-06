Skovtur i Dragør

Lørdag den 10. juni havde foreningen »Kunstvenner 2000« arrangeret en »skovtur« til Dragør.

Medlemmerne fra foreningen, der har hjemme på Frederiksberg, mødtes i gårdhaven på Dragør Bibliotek for derfra at tage en rundtur i den gamle by. Frokosten blev indtaget på et af byens spisesteder, og turen blev afsluttet med hygge i Havnepakhuset.