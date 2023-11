»Skyggesiden«.

Skyggesiden af moderskabet

Dragørkunstneren Saara Herne udgiver bog

Glæden ved at blive mor er en velkendt følelse, men når denne glæde overskygges af fødselsdepression, bliver det sjældent omtalt.

Saara Herne, der er kunstmaler og bor i byen, kan nu skrive forfatter på cv’et.

I sin debutbog »Skyggesiden – en dagbog om fødselsdepression« tager hun modigt fat på det følsomme emne.

Hun er kendt for sin figurative, abstrakte, ekspressionistiske kunst, hvor hun primært har fokuseret på naturen og klimaforandringer. Men hun ændrede drastisk kunstnerisk retning efter at have oplevet en dyb fødselsdepression ved fødslen af hendes fjerde barn.

Bogens sider er fyldt med Saara Hernes hudløst ærlige dagbogsindlæg og kunstværker fra denne udfordrende periode i hendes liv. Den beskriver de mørke følelser af magtesløshed, frustrationer og selvhad, som mange mødre jævnfør forfatteren skammer sig over at indrømme.

Gennem hendes kunst og ord ønsker Saara Herne at belyse det tabubelagte emne og vise, at forældreskabet ikke altid er idyllisk.

Saara Herne fortæller til Dragør Nyt, at hun ser denne bog som en mulighed for at hjælpe andre ved at åbne op for samtalen om fødselsdepression. Hendes ønske er at motivere og inspirere andre, der måske kæmper i stilhed.

Bogen er udgivet af Forlaget Afart og blev præsenteret på Bogforum i Bella Center, hvor forfatteren også var til stede for at signere bøger og fortælle om sin rejse i livet.

RMP