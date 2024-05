OPDATERET: Sparekatalog tager form

OBS: Oplysningerne om spareforslagene i denne artikel er forkerte, da Dragør Kommune ved en fejl har offentliggjort et bilag fra sidste år, som vi har lavet artiklen ud fra. Læs mere om fejlen her. Vi har valgt at beholde artiklen online, da den stadig står i avisen og har været baggrund for en række diskussioner online, så det er muligt at læse sagens rette sammenhæng.

Tang på Mormorstranden? Lukning af Børnehaven ­Sansehuset? Flere energirenoveringer? Mange forslag er på bordet til mulige besparelser i kommunen

Af Rasmus Mark Pedersen



Politikerne i kommunen har givet sig selv en utaknemmelig opgave: Find ud af, hvor I vil spare to procent – hvis nu det skulle trække op til besparelser i Budget 2025.

Forslagene er begyndt at komme ind og blive offentliggjort i kommunens dagsordener og referater. Det udvalg, der er længst fremme, er Klima-, By- og Erhvervsudvalget. Allerede nu har man her lagt sig fast på en spareplan, selvom deadline først er i slutningen af maj.

Det skal understreges, at det bestemt ikke er sikkert, at forslagene bliver udmøntet, da kommunen endnu ikke kender rammerne for næste års budget. Men forslagene er lavet, så politikerne er på forkant med at lave prioriteringer og dermed undgår at ty til panikløsninger, når Indenrigsministeriet engang i det tidlige efterår offentliggør, hvordan pengene bliver fordelt mellem kommunerne i det store udligningsregnestykke.

Det lette og det svære

Når det kommer til Klima-, By- og Erhvervsudvalget, så har man valgt at sortere hvert enkelt forslag efter, om det er let eller svært at gennemføre, og om det giver en lille eller en stor besparelse. Forslagene bliver altså placeret i én af fire kategorier:

1. Lille besparelse, let at gennemføre.

2. Stor besparelse, svær at gennemføre.

3. Lille besparelse, svær at gennemføre.

4. Stor besparelse, let at gennemføre.

Dermed bliver det lettere at udpege lavthængende frugter, som eventuelt kan komme videre til det endelige sparekatalog.

Af små besparelser, som ifølge udvalget er lette at gennemføre, har udvalget diskuteret følgende forslag:

• Penge fra depositum for gæstekort til havnesejlads, der ikke bliver indløst, går i kassen.

• Mere høslæt i stedet for græsslåning.

Mindre pleje af grønne arealer ved institutioner.

• Hundeposeruten nedlægges.

• Forkortet åbningstid på havnekontoret i ydersæsonerne.

Af små besparelser, der ifølge politikerne er svære at gennemføre nævner udvalget blandt andre:

• Øget brug af kommunens egne håndværkere.

• Forsikringscheck på kommunens både.

• Øget stadeleje på de faste pladser på havnen.

• Slukning af gadelys klokken 01.00.

Af større besparelser, som er svære at gennemføre nævner udvalget blandt andet:

• Øget samarbejde med Tårnby Kommune.

• Konkurrenceudsætning af kommunale opgaver.

• Såkaldt markedstilpasning af udlejning.

Og endeligt oplister udvalget store besparelser, som de mener let kan iværksættes:

• Tang fjernes ikke længere fra Mormorstranden.

• Øget havneafgift for gæster og sejlere.

• Øget udlejning af arealer til HOFOR.

• Reduktion i rammen til bygningsvedligehold.

• Optimering af de kommunale kvadratmeter.

Sælg Sansehuset?

Klima-, By- og Erhvervsudvalget er egentlig blevet bedt om at finde besparelser for 738.000 kr., da det svarer til to procent af de samlede udgifter på området. Men man ender med at foreslå besparelser for over det dobbelte.

I hvert fald mener udvalget, at der er yderligere 850.000 kr. at hente på at lave energirenoveringer op til den såkaldte ESCO 4-standard. Spørgsmålet er bare, om man vil se den forventede besparelse i varmeudgifter det første år.

Derfor består sparelisten også af følgenede forslag: Udlejning af arealer til HOFOR for 125.000 kr., reduktion i vedligehold af bygninger for 400.000 kr. og øgede indtægter fra gæstesejlere for 130.000 kr.

Dertil kommer reduktion på 100.000 kr. i omkostningerne til den såkaldte Kommandørbolig, som er en ejendom på Kongevejen, som Dragør Kommune ejer. Ejendommen er erhvervet ved arv og har en klausul om, at den ikke må sælges.

Og særligt et punkt vil måske få nogle forældre i kommunen til at spærre øjnene op. Udvalget nævner nemlig også en potentiel indtægt på 100.000 kr. for salg af Børnehaven Sansehuset. Selve driften af Sansehuset ligger under Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, som der endnu ikke er set spareforslag fra. Men noget kunne tyde på, at politikerne overvejer at imødekomme de faldende børnetal ved at lukke og sælge børnehaven.

Den er også den eneste kommunale institution i byen, der udelukkende er børnehave, og det er især i den aldersgruppe, børnetallet falder mest. Om forslaget bliver ført ud i livet, vil komme an på de politiske forhandlinger.

Dragør Nyt vil løbende beskrive de andre kommunale udvalgs sparekataloger.