Stjerner i Natten

Sommer på forskud og masser af sjov

Tårnby Kommunes årlige kulturarrangement for børnefamilier løb fredag den 26. maj, af stablen med stor succes. Vejrguderne havde nemlig sørget for godt vejr – og arrangørerne for et stjernespækket program, da Stjerner i Natten fandt sted på Naturcenter Amager.

Centret var i løbet af tidsrummet for arrangementet fyldt med glade mennesker, som fik mulighed for alt – lige fra vildere cirkusleg hos Cirkus Aroma til afslappende oplæsning af bibliotekarerne fra Tårnbys biblioteker.

Der var desuden gang i den på den ny-etablerede dansescene, hvor unge talenter fra Kulturzonen og UngTårnby gav deres input i form af fantastisk musik og dans, og hvorpå også dansere fra CPH Dans viste deres kunnen.

Endelig var der også tale for de mange familier, som var dukket op til arrangementet. Den stod Tårnbys borgmester, Allan S. Andersen, for.

Alt i alt forlyder det, at det blev budt på både hygge, sjov og lærerige aktiviteter.