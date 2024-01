Stomp i kirken

Mere end 120 børn og forældre eller bedsteforældre havde i lørdags trodset kulden og var taget til Dragør Kirke, hvor der med arrangementet LørdagsLyd blev budt på en herlig omgang stomp med Jesper Falch.

De mange fremmødte fik her chancen for både at få danset, sunget og spillet på trommer.

LørdagsLyd er navnet på kirkens musiktilbud til børn og deres forældre – et tilbud, der fortsætter en gang om måneden hele foråret. Næste gang, at tilbuddet om LørdagsLyd løber af stablen, er lørdag den 24. februar kl. 10.