Sygdom aflyser Dragør Revyen

Af Rasmus Mark Pedersen



Revyen var ellers begyndt at sælge billetter, men pludselig kom nyheden: Der bliver ingen revy i 2024.

Revyforeningens formand, Susanne Grønbech, forklarer i en pressemeddelelse, at »en kombination af sygdom og andre uforudsete udfordringer har gjort det umuligt at gå videre med den planlagte sæson 2024«.

I stedet for retter foreningen blikket mod 2025, hvor Dragør Revyen også vil kunne fejre sit 100-års-jubilæum.

Revyen afholdt audition »med stor deltagelse og entusiasme«, men meddelelsen lyder alligevel, at det ikke har været »muligt at sammensætte et bæredygtigt hold for 2024«.

»Dragør Revyen har altid været drevet af engagerede frivillige kræfter, og den nyder heldigvis stadig stor opbakning,« forklarer Susanne Grønbech.

Alle, der allerede har købt billet til 2024-forestillingen, vil få mulighed for enten at få deres billetter refunderet eller at få ombyttet dem til billetter til næste års forestilling, skriver foreningen.