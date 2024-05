Tre statsbetalte SOSU’er

Finansloven 2024 kommer nu ældreplejen i Dragør til gode, fordi tre ufaglærte får en uddannelse

Af Rasmus Mark Pedersen



Dragør Kommunalbestyrelse har givet grønt lys til et projekt, der skal styrke ældreplejen ved hjælp af statslige midler.

På finansloven for 2024 er der afsat 1,6 mio. kr. til Dragør Kommune. Pengene er øremærket til ansættelse af erstatningspersonale for ufaglærte medarbejdere, som ønsker at uddanne sig til social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter.

Målet med denne investering er at opretholde det nuværende personaleniveau, selv mens medarbejdere uddanner sig.

Indsatsen fokuserer på at tilbyde ufaglærte en vej til faglært arbejde inden for sundhedssektoren – en mulighed, som kan forbedre både medarbejderes kompetencer og ældreplejens kvalitet.

Kommunens hjemmepleje og Omsorgscenteret Enggården har allerede fundet en medarbejder, der er klar til at starte på uddannelsen, og flere tiltag vil blive sat i værk for at motivere yderligere to til at uddanne sig. Bevillingen skal nemlig bruges i år, da pengene ikke kan overføres til næste år.