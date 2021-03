Vi har modtaget:

UNESCO-bindingen

UNESCO-bindingen bebyrder Dragørs borgere – drop den!

En UNESCO-binding af Dragør by vil være meget byrdefuld for byens borgere. Deres byggesager vil blive fanget i et tungt museumsbureaukrati, og de får deres by rendt over ende af turister.

At søge byen optaget på UNESCO-listen er en vidtgående beslutning. Den bør Dragørs Byråd ikke træffe, medmindre der blandt beboerne er noget nær enighed om, at det er en god idé. Og det er der ikke.

Trist at opleve, at der bag argumenterne for UNESCO ligger en nedladende holdning over for ejerne af byens huse.

Til Dragør Nyt har en museumsperson, der støtter UNESCO-projektet, erklæret: »Vi har ikke været gode nok til at passe på vores huse.«

Helt alvorligt: Hvem er »vi«? Enhver, der har befundet sig i byens gader gennem de sidste mange årtier, kan konstatere: Dragør har aldrig set bedre ud.

Byens borgere har til stadighed forbedret og forskønnet deres ejendomme. Det er sket i et tillidsfuldt samarbejde med den kommunale byggeforvaltning – herunder Dragør Bevaringsnævn.

Den nævnte UNESCO-tilhænger er påvirket af sin misnøje over, at enkelte borgere har begået ulovligheder. Jo tak. Det ville de desværre nok også have gjort, hvis UNESCO var rodet ind i byggesagerne. De kriminelle bygherrer – få, som de heldigvis er – må kommunen klare gennem dansk retsvæsen.

Ødelæggende

UNESCO-tilhængerne henviser til en forestilling om, at UNESCO vil gøre det lettere for Dragør at få fondsmidler udefra. Til hvad mon?

Den samme museumsperson nævner sit ønske om fondsstøtte til en parkeringskælder under Vestgrønningen. Hvor ødelæggende for byen kan det dog blive? Bygning af en parkeringskælder vil ryste de gamle huses fundament. Og gøre byen til en kulisse oven på en kæmpe underjordisk konstruktion. P-kælderen vil medføre trafik fra fjerne afkroge. Hvad det netop er vigtigt for byen at undgå.

UNESCO-tilhængerne må indrømme, at UNESCO-status trækker flere turister til. Til TV2 Lorry har borgmester Eik Bidstrup sågar sagt, at han håber, at UNESCO vil lokke store nye turistindustrier til Dragør. Vi arme beboere! Horder af turister skal altså vælte rundt i byens gader og tage selfies, smide ispapir – og glo ind ad vinduer og over plankeværker.

Så store byrder bør byrådets medlemmer ikke vælte ned over vores dejlige by og dens bevaringsinteresserede borgere.

Med venlig hilsen

David Rehling

Vognmandsgade 10