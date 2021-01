Vi har modtaget:

UNESCO-kampagnen

Jeg håber læserne – og ikke mindst politikerne – kan gennemskue, at det er de samme personer, der står bag de sidste ugers mange indlæg om fordelene ved UNESCO. Man kan godt derved få det indtryk, at der er stor opbakning til projektet. Det tror jeg ikke, at der er.

Indlæggene er nogenlunde ens. Argumentet er, at vi modstandere tager fejl – og at Dragør slet ikke kan sammenlignes med eksempelvis Venedig, Firenze og Porto – men at vi mere skal se til Christiansfeld og Jelling.

Sandheden er vel, at ingen af os kan vide det. Der er ikke noget lignende, vi kan sammenligne med.

Vi kan godt betale et konsulentfirma for at indhente en masse oplysninger og analysere dem. Det tror jeg bare ikke, vi bliver meget klogere af.

Vi Dragør-borgere må nok hellere selv mærke efter, hvad vores mavefornemmelse siger, og så tage beslutningen derfra. Hvad tror vi, der kommer til at ske?

En lille, hyggelig havneby, der ligger lige uden for en storby med masser af krydstogtsturister, en international lufthavn og en motorvejsbro med gennemkørende trafik til Sverige og Norge.

Hvad sker der, hvis den bliver UNESCO-udpeget?

Mit bud er, at byen ti år efter vil være fuldstændig oversvømmet af turister.

Med venlig hilsen

Jan Borg