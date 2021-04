Vi har modtaget:

UNESCOs verdensarv

For et par år siden var jeg på ferie i Norge, og i den forbindelse besøgte jeg blandt andet Bergen og Stavanger – to meget spændende byer.

Men men – det var godt nok lidt svært at fordybe sig i de meget fine detaljer i både huse og gader på grund af cirka 10.000 glade, højttalende italienske turister, som var ankommet med tre krydstogtskibe.

Hvis Dragør skal på UNESCOs verdensarv, skal vi tænke os rigtig godt om og måske finde en mulighed for at begrænse antallet af turister her i vores lille perle af en by.

God påske.

Med venlig hilsen

Lis Bruun