Unge underviser

Mads Toft Bentsens, Andreas Møllers, Linus Rinder Stengaards og Ruben Bentzien Bastidas fortælling om mediet YouTube var for de fleste brugere af aktivitetshuset interessant. De vidste nemlig godt, at de her kunne lære om alt imellem himmel og jord, men bare ikke hvordan det fungerede – og det gjorde det federe at lære dem det, syntes drengene.

»Det var en sjov og anderledes oplevelse at præsentere for de ældre,« fortæller eleverne, som tilføjer: »Det var lidt underligt at prøve at lære dem ting om blandt andet datasikkerhed – men de var nu meget søde og nysgerrige.«

»Det var meget sjovt at fortælle dem noget og høre noget fra dem også,« siger Aksel Lindskov Sachs fra 6.B, der fortalte om mediet TikTok.

»De tog godt imod det, men de sagde også nogle gange, at det mindede lidt for meget om Facebook,« fortsætter han.

Der var dog ikke så mange af aktivitetshusets brugere, der havde lyst til at kaste sig ud i computerspil.

»Der var ikke særlig mange, der ville prøve, men de ville meget gerne snakke. De var nysgerrige, fordi deres børnebørn spiller meget,« fortæller Daniel Talebi, Oscar Mathias Dreising-Adamsen og Daniel Nicolai Seiersen.

Det blev dog til andet end undevisning af brugerne. I løbet af dagen spurgte lederen af aktivitetshuset nemlig eleverne om, om de ikke ville flage og synge fødselsedagssang for en bruger i aktivitetshuset, som fyldte 100 år.

Den røde løber var rullet ud, og fødselaren blev meget glad for den varme velkomst. Som tak rundede han dagen af med at fortælle om sit lange og spændende liv – især om 2. verdenskrig og om sit liv på de syv verdenshave.

Foto: TorbenStender.

Flere projekter

Dragør Skole har haft flere projekter i Dragør Aktivitetshus: Et besøg, der i uge 6 var en positiv oplevelse for alle parter, og ligeså en 3.-klasses deltagelse i en gåtur med aktivitetshusets gåhold. Desuden er der spirende planer flere af slagsen; om sevenner, om snakkehold med skolens tosprogede elever og planer om, at et par udskolingsklasser må komme ned og prøve de fine idrætsfaciliteter, der er på Wiedergården.

Men forhåbentlig er dette kun begyndelsen. Den seneste besøgsdag vidner om et stort potentiale, fortæller Henrik Marseen, der oplevede stor interesse fra flere af aktivitetshusets medlemmer, der tilbød sig med både det ene og det andet i forhold til det fremtidige samarbejde.

Særlig spændende var her et tilbud fra aktivitetshusets skakhold, hvis leder skulle have evnen til at spille mod ret mange på en og samme tid.

Dette fine tilbud får Henrik Marseen til at tænke, at det kunne være en vild oplevelse – både for holdlederen og eleverne – at lade ham prøve at spille mod en hel klasse på en gang.

Og rammerne for det videre samarbejde er allerede på programmet i dag, onsdag. Her får repræsentanter fra skolen en rundvisning i aktivitetshuset, hvor de mange muligheder for et videre samarbejde bliver drøftet.