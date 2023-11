Velbesøgt julemarked

Der var rigtig mange børnefamilier på Amagermuseet den første weekend med juleåbent. De kunne blandt andet hygge sig med nissesporjagt og at gå på opdagelse i juleudstillingen på den gamle museumsgård – og ikke mindst se måbende til, mens museets personale og frivilliggruppe tændte op under den store smedejernspande med plads til ikke mindre end 90 æbleskiver.

På julemarkedets første weekend lagde godt 900 gæster vejen forbi museet i Store Magleby, og alle sejl var sat til, at de fik en uforglemmelig oplevelse.

Formålet er nemlig, at Amagermuseets gæster skal komme i den gode, gamle julestemning. Her handler det om at give sig tid til at være sammen, tale med hinanden og genskabe fortidens minder.

Som når en far til sin datter fortæller »... min mormor bagte også fedtebrød ...« – og snakken så ellers går, om dengang far var dreng.

»Man oplever, hvordan historiebevidstheden skærpes, når fortællingerne knyttes sammen med duften af nybagte æbleskiver,« fortæller museumsleder Søren Mentz med et tilfreds smil.

Han fortæller, at gæsterne genoplever fortidens traditioner, fordi Amagermuseet hele tiden fornyer sig.

»Det er hårdt arbejde, og det kræver, at man mentalt er indstillet på forandring. Heldigvis har museet et dedikeret personale samt en frivilliggruppe, som ikke går i baglås, når vi tænker nyt. Og indtægten? Ja, den skal vi bruge på at istandsætte malerierne i Tømmerrupstuen. Vi forandrer nemlig for at bevare,« slutter Søren Mentz.