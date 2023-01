Vi har modtaget:

1813 – en juleskandale

»Jeg havde lige nøjagtig den dårligste oplevelse førstejuledag. Jeg ringede 1813, fordi min baby på tre måneder fik vejrtrækningsproblemer. Det første, der bliver sagt i telefonen, er en automatisk besked, som siger, at der er over to timers ventetid. Jeg venter næsten to timer, hvorefter min mobil løber tør for strøm – og så kan jeg ellers starte forfra med telefonkø. Jeg kommer aldrig igennem, men får en søvnløs nat og en meget dårlig baby.«

Sådan skriver en navngiven ung pige fra Gladsaxe til mig. Og det er bestemt ikke den eneste klage, jeg har modtaget.

Det er skandaløst dårligt af Region Hovedstaden, som nu har haft samme juleproblemer i årevis.

De prøver at bilde borgerne ind, at der mangler sygeplejersker og læger. Men det er kun en lille flig af sandheden.

Et enormt stort politisk flertal i Region Hovedstaden har valgt ikke at blande sig. Det styrker de store partiers venskab, men er et totalt svigt af borgerne. Og så »glemmer« Region Hovedstaden at fortælle, hvorfor de ved ansættelse af læger og sygeplejersker ikke stiller krav om julevagter på skift. Folk bliver jo også syge ved juletid.

Jeg synes, at Region Hovedstaden får dumpekarakter for gennemgribende talentløs håndtering.

Der må da for pokker være nogle politikere med røde ører.

Jeg vil nu sørge for, at der laves en evaluering af forløbet. Det vil ske ved, at DF igen rejser problemet i Sundhedsudvalget og i regionsrådet.

Jeg synes, at det er vigtigt, at enormt passive politikere vækkes. Er de da ikke alle borgernes forlængede arm – eller gælder løfterne om guld og grønne skove kun i valgkampen?

Med venlig hilsen

Finn Rudaizky (DF)

Medlem af Region Hovedstaden