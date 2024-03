Vi har modtaget:

Åben dialog

Hellere en god snak om tingene fremfor knap så saglige påstande!

På de sociale medier er der ofte tolkninger af politiske beslutninger i Dragør. Der er masser af god debat og synspunkter, som tages til efterretning. Men en gang imellem er der også påstande, som enten er (mis)farvede af den enkelte skribents pen, som ikke får belyst hele sagen, eller som bygger på en misforståelse.

Den Konservative byrådsgruppe.

Politiske beslutninger kan sjældent koges ned til en frisk overskrift på de sociale medier med kulørt baggrund. De kræver ofte en god snak om tingene og en lidt mere grundig beskrivelse af selve sagen.

Som borgmesterparti i Dragør er det naturligvis ofte vi Konservative, som står for skud. Det hører med, når man tager ansvar og tør træffe beslutninger. Så kritik er altid velkommen, og er den konstruktiv, så er det selvfølgelig endnu bedre.

Men hvis du som borger i Dragør sommetider undrer dig over, hvad du læser på de sociale medier og måske også i avisen, så er der faktisk endnu en mulighed i lokaldemokratiet, som vi virkelig vil opfordre til, at du benytter dig af. For vores dør står altid åben for dialog. Det er altid muligt at kontakte hvert enkelt kommunalbestyrelsesmedlem, uanset partifarve, pr. telefon eller e-mail m.m.

Hos de Konservative har vi ligeledes besluttet, at vi altid stiller op til møder, hvor byens borgere ønsker, at vi er med. Grundejerforeninger, sportsklubber eller noget tredje – vi kommer gerne, hvis I rækker ud til os.

Det giver os nemlig mulighed for at sætte ord på de emner, som ofte bliver hurtige påstande på de sociale medier. For at forklare nuancerne i sagerne og hvilke prioriteringer, der ligger til grund for den enkelte beslutning. For vi kan ikke gøre alle tilfredse, da vi har begrænsede økonomiske midler i kommunen, og fordi der er statslig lovgivning, der ofte spiller ind. Men vi kan sikre, at der er fakta og forklaring bag debatten fremfor knap så saglige påstande i øst og vest, som bidrager til at mudre debatten.

Og vi forsøger faktisk altid at træffe de bedst mulige beslutninger for byens borgere, ud fra de muligheder vi har. Dette til trods for, at budskaber på de sociale medier en gang imellem er af en anden opfattelse.

Så tag kontakt til os, hvis der er noget, du gerne vil have en snak om eller svar på.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup, Martin Wood Pedersen, Mia Tang, Jan Madsen, Trine Søe og Theis Guldbech

Den Konservative byrådsgruppe i Dragør