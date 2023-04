Vi har modtaget:

Alternativ afsoning

Amagers lokale folketingsmedlem, Peter Hummel-gaard, kommer, på forsiden af forrige uges udgave af Weekend-avisen, med en løsningsmodel for at skaffe flere soldater. Idéen er absolut nytænkning og bygger videre på idéerne på russernes brug af Wagner-lejesoldater.

I Danmark skal mænd med voldsdomme tilbydes militærtjeneste i stedet for ophold i et arresthus.

Det har jeg tænkt meget over, udtaler ministeren fra Socialdemokratiet:

»Men jeg er også meget tiltalt af idéen om, hvorvidt vi kan finde nye måder at straffe på, der skåner fængslerne,« siger Peter Hummelgaard.

Som del af den straffereform, regeringen efter planen vil gennemføre, leder Peter Hummelgaard efter alternativer til den klassiske fængselsstraf – primært for dem, der bryder loven første gang.

Det handler grundlæggende om at gentænke rammerne for, hvad en »straf« kan være.

»Man kan sagtens være tough on crime og samtidig sige, at straffen skal afsones på en anden måde. Jeg sidder som minister med forskellige idéer, som jeg dog endnu ikke ved om er realiserbare. Lad os sige, vi står med nogle unge mænd, der er dømt for førstegangsovertrædelser, grov vold eksempelvis. Når nu vi alligevel skal til at have en masse raske unge mænd i trøjen for at ruste os mod russere og kinesere, kunne man så i stedet sige: Du får valget mellem at afsone to måneder i fængsel eller at tage otte-ni måneders værnepligt i en form, samfundet har brug for,« spørger justitsministeren.

»Det ville lette presset på fængslerne, og jeg tror grundlæggende også, at det kunne virke resocialiserende, hvis militæret indrettes på den rigtige måde. Det er noget, jeg har tænkt meget over,« slutter Peter Hummelgård.

Spændende nytænkning

Men hvorfor egentlig stoppe ved værnepligten, når Peter Hummelgaards idéer fint kan appliceres på for eksempel sundhedsområdet, som også er nødlidende?

Så kan »Kenni«, der har fået 12 år for manddrab, blive sygeplejerske – eller læge, hvis han er ambitiøs.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

DF i Dragør