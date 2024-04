Vi har modtaget – svar til Søren Jacobsen:

Fjernvarme

Søren Jacobsen har i sidste uges Dragør Nyt (læs indlægget her, red.) spurgt, hvorfor kommunen er så forhippet på at indføre fjernvarme, og han efterlyser et konkret svar fra borgmesteren.

Jeg kan oplyse, at der i 2022 blev indgået et bredt forlig mellem regeringen og Venstre, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne under hovedoverskriften »aftale om et mere grønt og sikkert Danmark«. Aftalen indebærer, at naturgassen fra 2035 ikke kan anvendes til rumopvarmning.

Kommunerne blev i samme omgang pålagt at lave ny varmeplan inden udgangen af 2022, hvor borgerne skulle orienteres om, hvorvidt fjernvarme kan udrulles i de enkelte kommuner.

Det er således en bunden opgave, Dragør Kommune har fået – en opgave, der er vedtaget i Folketinget.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Borgmester