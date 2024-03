Vi har modtaget:

Bliver filmen om Ellen Nielsen nu til noget?

Ellen Nielsen gjorde en kæmpe indsats for jøderne i 1943.

Hun var fiskerenke fra Dragør med seks børn, og hver dag solgte hun fisk fra Gammel Strand sammen med Skovser-konerne. Og som sådan var hun gennem år blevet et kendt ansigt i gadebilledet.

Da nazisternes jagt på jøder begyndte at tegne sig i efteråret 1943, var der et par modstandsmænd, som kontaktede hende om hjælp til transport af jøder over sundet – efter hun havde hjulpet to jøder, som hun kendte fra deres blomsterbod på Højbro.

Hun formidlede herefter flugtruter med opholdssteder i Dragør og derpå med fiskekuttere til Sverige.

Hun hjalp flere hundrede i sikkerhed, inden en stikker angav hende.

Først kom hun til Frøslevlejren i Sønderjylland og der-næst til kz-lejren Ravensbrück.

Hun var heldig og overlevede, indtil hun kunne komme med De Hvide Busser hjem.

Filmatisering

Den dansk filmproducer, Niels Anders Juul – som du garanteret aldrig har hørt om – er blevet fascineret over hendes historie. Han har købt filmrettighederne og kæmper nu for at få historien filmatiseret.

Juul er fast producer for filminstruktøren Martin Scorsese, som mest er kendt for hårdtslående thrillere som Taxi Driver, Goodfellas, The Irishman samt hans seneste premierefilm Killers of the Flower Moon – der netop har fået 10 Oscar-nomineringer – på niveau med film som Borte med Blæsten og De 10 Bud.

Jeg kan godt nok være spændt, hvis Martin Scorsese filmer historien. Med hans faste skuespillere Leonardo DiCaprio, der er kendt fra filmene Titanic og fra Once Upon A Time In Hollywood samt Robert De Niro – kendt fra Raging Bull og Cape Fear.

Tænkt at opleve dem siddende som dragørfiskere på bænken under lodstårnet – alt imens de ryger på deres piber.

Men Ellen Nielsens historie bør fortælles. En modig kvinde, som valgte den humanitære holdning – at hjælpe jøder fra den sikre død i gaskamrene.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Dansk Folkeparti i Dragør