Borgmester væltet af bare én stemme

Rod i tallene fra Indenrigsministeriet væltede Georg Lemke

I forbindelse med kommunalvalget i efteråret 1989 blev den socialdemokratiske borgmester Georg Lemke gennem seks måneder udsat for hårde angreb på grund af Dragørs førsteplads med prisen på vuggestuepladser. Og så man på ministeriets kommunale nøgletal, var det korrekt.

Lemke og Dragør kunne ikke forklare sig ud af tallenes klare tale. På møde efter møde og i aviserne måtte han forsøge at retfærdiggøre landets højeste pris pr. plads.

Ved valget i november 1989 manglede hans flertal nøjagtig en enkelt stemme. Man krævede derpå tre gange omtælling – men intet ændrede sig. Da Lemke krævede den tredje omtælling, måtte kommunaldirektøren tale særdeles højt, og han meddelte Lemke, at det var absolut sidste omtælling.

Tallene lå fast hele vejen. Venstre fik det sidste mandat med valgets sidste stemme, og liste T manglede bare en stemme i at få valgt Ole Nørgaard.

Lemke måtte trække sig, og Jørgen Borgstrøm fra Konservative blev ny borgmester.

Sjuskeri i ministeriet

Nøgletallene blev samlet i ministeriet via de dengang 298 kommuners løbende indrapporterede ændringer.

Ministeriet havde her en række studentermedarbejdere, som fysisk skrev tallene ind i registret. Almindeligvis gik det vel. Men et år før kommunalvalget havde Dragør taget en ny, stor vuggestue i brug. Ministeriets medarbejder indtastede pligtskyldigt den ekstra omkostning, men glemte samtidigt at indtaste forhøjelsen i antallet af pladser. Forglemmelsen betød, at gennemsnitsprisen steg så meget, at Dragør endte ud med en klar førsteplads som den dyreste i landet.

Mark Twain nævnte problematikken 100 år tidligere. Husk altid at tage forsigtigt på helsebøger. Du kan risikere at dø ved en trykfejl.

Det samme kan siges om borgmesterposter.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Dansk Folkeparti i Dragør