Vi har modtaget:

Café Havslapnings udeservering

Hvad har Kenneth Gøtterup imod havnens lille, ydmyge sted?

Gennem årene har Konservative og liste T været imod det lille udskænkningssted på Dragør Havn. Utallige gange har de i byrådet forsøgt at gøre livet så surt som muligt for værten, ved stedse at lade hans bevilling for udeservering gælde for indeværende år.

Byrådet havde nu lovet, at både Café Espersen og Café Havslapning begge ville få et tidsubegrænset lejemål.

Jeg forstår, at Café Espersen nu efter næsten 15 års ventetid har fået et tidsubegrænset lejemål, og at Café Havslapning af forvaltningen blev indstillet til det samme.

Til Økonomiudvalgets møde den 22. februar anbefalede forvaltningen en varig løsning. Men dette valgte de Konservative og Socialdemokratiet at afvise. De gav tilgengæld en 3-årig tilladelelse, så ejeren igen og igen er efterladt i limbo.

Hvad blev der af borgmester Kenneth Gøtterups løfter om at sikre de forreningsdrivende i Dragør?

Ejendommeligt nok valgte liste T, på trods af at de undlod at stemme i udvalget, at forlange sagen fremlagt i byrådet. Vi må så se, hvordan sagen ender der.

Men er der ikke nogle ansvarlige konservative, som kan få Gøtterup til at holde de løfter, som kommunen har givet?

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Dansk Folkeparti i Dragør