Vi har modtaget:

Det er synd for Dragør

At lægge en Normal-butik i vores fine, gamle by kan man ikke være bekendt.

Normal er en butiksidé, helt uden fornemmelse for omgivningen. Normal er et overdimensioneret »tivoli«, som ikke dækker vores behov.

Vores behov – det vi har brug for – er et sted, hvor vi kan købe fødevarer. Ikke alle har bil eller er i stand til at gå hele vejen til føtex food eller Netto.

Men hvad får vi? I stedet for et supermarked får vi en Normal-butik, som mere er et tivoli-marked.

Med sin ligegyldige og dårlige sans for omgivelserne vil det være ødelæggende for Kongevejen – vores dejlige handelsgade.

Har vi brug for en Normal? Nej, vi vil have en rigtig forretning med fødevarer.

Med venlig hilsen

K. Lindberg