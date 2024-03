Vi har modtaget:

Det »mørklagte« Dragør

Vi skal bestemt ikke være ligeglade ...

Ud fra de fakta vi har fundet frem til, om hvad der egentlig er foregået, ved vi nu, at der er lavet aftaler mellem Normal (Coop), de ti anpartshavere og kommunen. Bag dobbeltlukkede døre og i al hemmelighed blev der underskrevet en aftale, som indebærer, at vi nu pludselig og chokeret ser en ubrugelig Normal-butik i hjertet af vores by.

Aftalen har smadret vores torv, vores handelsgade og det hyggelige fællesområde, som vi havde.

Alt dette er sket i en anti-demokratisk ånd. Aldrig før i de over 30 år jeg har boet her, er vi i den grad blevet holdt udenfor samt ikke været lyttet til – og det i så stort et spørgsmål, som handler om vores hovedbutik i vores historiske by.

Spørgsmålet er nu omkring anpartshaverne. Hvem er de, hvor kom de fra og hvorfor? Hvad er deres intentioner – foruden at tjene penge?

Og tilbage til borgmesterens idé om, at vi skal give det en chance og bakke op. Hvad mener han? Det er et slag i ansigtet på os, som bor her. På alle, som er rystet, ulykkelige og frustrerede over at have mistet en fødevarebutik, og i stedet for er blevet påtvunget en Normal-butik. Det virker virkelighedsfjernt og uden forståelse for, hvad som rører sig i byen.

I et demokrati som vores handler det først og fremmest om kommunikation. Vi i Dragør har altid tidligere – med alle de store og små spørgsmål, der har været gennem tiderne – været inviterede til dialog, til at have synspunkter, til komme med forslag samt til borgermøder m.m. Men ikke denne gang. Al den hemmelighed. Hvorfor? Ville man måske denne løsning? Var det det letteste? Ansvar? Skyld?

Dragør, denne fantastiske by, var på vej på UNESCOs Verdensarvsliste. Hjælp os med at passe på den.

Med venlig hilsen

Kirsten Lindberg

2791 Dragør