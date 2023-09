Foto: TorbenStender.

Vi har modtaget:

Dragør Kulturnat takker

Dragør Kulturnat fredag den 8. september var igen en dundrende succes! Man kunne ikke have ønsket et smukkere vejr at fejre byens kultur i.

Virkelig mange Dragør-borgere tog godt imod de mange gode tilbud fra butikker, caféer, og foreninger m.v. Ligeledes var flere private initiativer helt i topklasse. På den måde var »Musik på Torvet« en nyhed, der virkelig trak mange mennesker til og skabte en fantastisk lydkulisse til de mange andre initiativer, der gjorde denne fredag uforglemmelig.

Personligt havde jeg glæde af at opleve aftenen i børnehøjde. Sammen med mit 9-årige barnebarn, Emmanuel, og tre af hans klassekammeratergjorde jeg nemlig brug af flere af dagens børnevenlige tilbud. Vi besøgte blandt andet biblioteket, hvor der blev lavet badges og magneter, der blev klippet ud af kasserede materialer. Så blev de da brugt til noget fornuftigt i stedet for blot at blive smidt ud.

Turen gik videre til et besøg hos Lille Væl, hvor altid venlige Julie havde arrangeret det, så børn kunne lave deres egne fine perlearmbånd. Og i Lagkagehuset, der holdt længe åbent, blev der indkøbt lækre træstammer til tilbudspris.Derefter fortsatte turen til »Musik på Torvet« – og ikke mindst Rajissimo, som bød på gratis is til børn, hvilket i dén grad var en succes.

På Dragør Museum på havnen ventede endnu en succes. Her var et af rummene blevet helt mørkelagt, så man skulle føle sig frem til de forskellige ting i rummet. For børnene, jeg havde med, var det simpelthen så sjovt, at det var svært for mig at få dem ud derfra og med videre.

Ned langs havnen blev der set på malerier i den gamle værftsbygning, og også legepladsen blev lige rundet, inden turen gik til fortet og Det Maritime Hus, hvor ikke mindst sumobrydning gav sved på panden hos børnene, som i samme omgang fik trænet lattermusklerne til den store guldmedalje.

Mørket faldt på, og sulten meldte sig. Back-street Burgers blev derfor hurtigt aflagt et besøg af os fem sultne, lokale kultunauter.

Herefter sluttede en fantastisk aften, med fire trætte og nu også mætte børn og en ditto voksen. Og godt nok var jeg træt, men jeg var også fyldt med dejlige oplevelser og en taknemmelighed over at bo netop her på denne vidunderlige aften. Samtidig følte jeg også en stor glæde over, at så mange bakkede op om en kulturnat, der nu er blevet en tradition i Dragør.

Således opløftet vil jeg gerne på vegne af Dragør Kulturnat takke alle, der var med til at gøre denne aften magisk og til at sætte fokus på de mange forskellige former for kultur, vores skønne by rummer.

Den anden fredag i september 2024 er allerede afkrydset i kalenderen!

Med venlig hilsen

Kim Dupont

Initiativtager

Dragør Kulturnat