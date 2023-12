Vi har modtaget:

Dragørs nye motorvej

Motorvejen er omsider ved at være færdig. Faktisk er det kun de sidste generende vejbump ud for Omsorgscentret Enggården, der mangler at blive fjernet.

Når det er sket, vil det igen være muligt for alle at køre 110 km/t på hele Strand-jægervej. Og netop på Strandjægervej er der stort set ingen parkerede biler, ingen cyklister og ingen gående, så udsyn og overblik er perfekt. Og trafiksikkerhed er jo ikke noget, vi går på kompromis med i Dragør!

Så lad os få den hurtigkørende trafik væk fra »Højvejen«, hvor de mere langsomme busser huserer. Det er da vildt irriterende at skulle køre bag ved sådan en over en længere strækning.

Og glem ikke, at i bestræbelserne på at få skabt denne nye motorvej har vi i Engparken været foregangspersoner. Vi var de første til at få fjernet disse irriterende hastighedsbegrænsende vejbump.

Med sarkastisk hilsen

Theis Jensen

Strandjægervej 101