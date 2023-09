Vi har modtaget:

Ejendomsvurderingen

Et fornuftigt forslag: Staten skal købe til vurderingen.

Skats ejendomsvurderingerne giver større dønninger, efter at Vurderingsstyrelsen netop har lanceret deres faktabaserede vurdering af værdierne på borgernes ejendomme.

Efter 12 års arbejde med det nye dataprogram til en pris på over 4 mia. kr. blev vurderingerne rullet ud til borgerne efter syv års forsinkelser – med efterfølgende kaos og en undren rundt iblandt befolkningen.

Man bør forlange, at når den danske stat udsender deres officielle, gennemarbejdede vurderinger af ejendommene, så fanger bordet.

Det er ejendommens sande værdi, som skatteministeren fastslår, uden at de sagesløse borgere kan klage før engang i 2025. Og derfor må staten stå på mål for deres bud på værdien. Kan en ejer ikke godkende prisen, så skal staten være forpligtet til at købe til vurderingen.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Dansk Folkeparti i Dragør