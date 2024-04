Vi har modtaget:

Filmen Naboerne og Dragør

Forfatterkoryfæet Leif Panduro kom som nyuddannet tandlæge til Dragør i 1965. Her fik han job hos tandlæge Gall, som havde tandklinik oven på Bistroen på Kongevejen. Med i bagagen havde han blandt andet bøgerne »Av, min guldtand« og »Rend mig i traditionerne«.

Leif Panduro ønskede at slå rod i stokrosebyen, og han købte et rækkehus på Skriverengen til 144.000 kr. – hvilket var en horribel pris i 1966.

Huset er en del af en rækkehusbebyggelse opført i en slags californisk stil, hvor de hvide bygninger ligger smart tilbagetrukne fra vejen med en fælles græsplæne foran.

Det var dog ikke alle de nye boligejere, som var enige i konceptet. Én plantede en ligusterhæk omkring sin matrikel. Det betød stor ståhej blandt ejerne og indsættelse af advokater m.m. Èn anden udskiftede græsset med en køkkenhave.

Senere valgte en tredje ejer at opsætte et to meter højt raftehegn. Dette plankeværk valgte en ukendt person en sen aften at nedskære – og det gav bølgegang i bebyggelsen og fast arbejde for Hegnstilsynet.

Det kunne være disse fortrædeligheder, som gjorde, at Leif Panduro skrev filmen Naboerne. Filmen, med Ebbe Rode og John Price, er en komedie, hvor to naboer i deres sommerhuse optrapper deres stridigheder. Som filmen skrider frem, bliver de to hovedpersoner grovere og grovere i deres interne slagsmål.

Naboerne kan streames på DR TV.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Dansk Folkeparti