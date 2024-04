Vi har modtaget:

Gråænder i Dragør

Godt nyt fra »Kanal Sydstranden«.

Nej, det er ikke en ny elektronisk kanal, men en del af vores smukke natur, som vi skal passe på i Dragør.

Et af de dyr, vi stadig har mange af, er gråænder, men de har sjældent held med at få deres ællinger på vingerne på grund af de mange rotter, skader og krager.

I foreningen Dragør Strandjagt har man for at hjælpe ænderne opsat ti redekasser på stænger i kanalen på Sydstranden. Redekasserne – de såkaldte »ducktubes« – er rottesikrede og gør det også sværere for øvrige skadedyr såsom krager og skader at tage æg og nyklækkede ællinger.

Men ser man en krage eller en skade forsøge at angribe andemor, må man gerne jage den væk.

Med venlig hilsen

Stig Ekkert