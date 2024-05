Medlemmer af Grønne Dragør er ved at sætte et skilt op ved de tre spidsløn på Bymandsgade. Foto: TorbenStender.

Træ-aktion fra Grønne Dragør

I anledning af den nationale Klimahandlingsdag 2024 blev der ved en række træer rundt omkring i byen sat skilte op

Af Thomas Mose



Foreningen Grønne Dragør opsatte torsdag den 26. april informationsskilte op på 18 træer i kommunen.

Aktionen, der var en del af Klimahandlingsdag 2024, skulle sætte fokus på træernes nytteværdi – og på sigt inspirere til et grønnere Dragør.

Træerne blev udvalgt ud fra deres forskelle i størrelse og sort, og på de opsatte skilte kan man læse om deres evner til at opsamle regnvand og binde CO2 samt forurening. Faktorerne er angivet i antal af kendte hverdagsting: vand som badekar a 150 liter vand, CO2 som kørte km i en benzinbil og mængden af forurenende partikler som vægten af smartphones.

Som et eksempel oplyser Grønne Dragør, at et æbletræ, der står i fuld sol og har en stamme med en omkreds på 40 cm, hvert år optager CO2, der svarer til 112 km kørsel i en benzinbil. Dertil kan det også suge vand svarende til 16 badekar og binde forureningspartikler svarende til vægten af en smartphone.

Foruden oven for nævnte oplysninger fortæller skiltene også, hvor mange nyplantede træer, det pågældende træ svarer til. Ifølge Grønne Dragør tager det nemlig mange år, før nyplantede træer begynder at binde CO2, og de oplyser, at der dertil også er et begrænset insekt- og dyreliv i unge træer.

Skiltene er opsat, så de kan ses af forbipasserende.